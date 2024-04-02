Seçimi kaybeden AKP’li Üsküdar Belediyesi’nde in cin top oynuyor. Çalışanlar sırra kadem bastı

Üsküdar Belediyesi’nden seçim sonrası gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde belediye binasının bomboş olduğu ve temizlik görevlileri haricindeki personelin binada olmadığı görüldü.

Görüntüleri çeken vatandaş "Üsküdar Belediyesi'ni kapatmışlar ya. Bir tane adam yok müdürlüklerde. Ne memuru ne amiri kimse yok. Ne oluyi burada ya. Sadece temizlik görevlileri var onlara soruyorsun, 'abi herkes izinli' diyor” ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da seçim sonuçlarının açıklanması sonrası oluşan tablo şu şekilde:

CHP: %49,90

AK Parti: %42,37

Yeniden Refah Partisi: %2,15

Zafer Partisi: %2,07