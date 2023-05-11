Seçimi kaybedince "iki kilo soğana vatanı sattınız" diyen AKP'li fenomenin Paris sefası

AKP'li fenomen Sena Sever, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmesi sonrası "İki kilo soğan alamıyorsunuz diye vatanı, milleti sattınız" tepkisi ile sosyal medyada tepki çekmişti.

NİŞANINI BÖYLE PAYLAŞTI

Takipçileri tarafından tepkiyle karşılandıktan sonra İngiltere'ye taşınan Sena Sever, bu kez Paris'teki nişanlanma görüntüleri ile sosyal medyada gündem oldu.

Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Sever paylaşımında, "Yaşadıklarım rüya gibi. Sizin gibi ben de şoktayım. I said Yes" notunu düştü.

"HERŞEYİ PARAYA PULA BAĞLAMAYIN"

Sever, İngiltere'ye taşındığını açıkladıktan sonra eleştirilere, "Her şey ne yazık ki parayla olmuyor ve hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Zengin olan herkes İngiltere’ye gelemiyor, parası olmayan da gelebiliyor buraya. Her şeyi paraya, pula bağlamayın. Bakış açınızı değiştirin, tuhafsınız, üzülüyorum" demişti.