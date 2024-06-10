Seçimler Scholz hükümetini vurdu

Almanya'da iktidarı elinde bulunduran koalisyon, dün sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ezici bir yenilgi alırken, Şansölye Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları, bir asırdan fazla bir süredir aldığı en düşük oy oranını elde ederek adeta küçük düştü.

Almanya'daki sol eğilimli koalisyonun yaşadığı hezimet, Yeşiller'e verilen desteğin neredeyse yarı yarıya azalması, muhtemelen hükümetin istikrarına ilişkin soruları tekrar gündeme getirecek. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Özgür Demokratları içeren üç yönlü bir ortaklık olan ittifak, durgun ekonomiden, iltica sisteminin derin işlevsizliğine kadar ülkenin karşı karşıya olduğu bir dizi ciddi soruna yanıt bulmakta zorlandı.

Her ne kadar seçimlerin 2025 Sonbaharına kadar ufukta bir seçim gözükmüyorsa da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşından bütçeye kadar her konuda ittifak içinde süregelen iç çekişmeler, hükümetin bu tarihten çok önce çökebileceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Alman kamu televizyonunun projeksiyonuna göre merkez sağ Hıristiyan Demokratlar, Pazar günü oyların %30,2'sini alarak açık ara galip geldi.

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) de güçlü bir performans sergiledi ve 2019 AB seçimlerine kıyasla oylarını %5 arttırarak %16'ya yükseltti. Almanya'da ikinci sıraya oturan parti, son on yılda ülkede yaşanan büyük sığınmacı akınına ilişkin artan endişeleri başarılı bir siyasetle lehine çevirmeyi başardı.

AB Parlamento seçimlerinde Scholz'un Sosyal Demokratları %14'ten daha az oy alarak büyük bir hayal kırıklığına imza attı. Bu sonuç, uzun süredir Alman siyasetinin temel direği olmuş bir parti için olağanüstü bir düşüş anlamı taşıyor. Sosyal Demokratların 2019 seçimlerinde aldığı ve o zaman için tarihin en feci sonucu olarak kabul edilen %15,8'lik oranı bile gölgede bırakan son seçim sonuçlarından sonra Scholz'un alacağı karar merakla bekleniyor.