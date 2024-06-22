Seçimlerde 56 aday yarışacak

Seçim Kurulu'nun duyurusuna göre, Tokyo Metropol Valiliği seçimleri için resmi kampanya dönemi başladı.

Geçtiğimiz 2020 seçimlerinde 22 aday yarışırken, Temmuz ayındaki seçimlerde şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olan 56 aday yarışacak.

Yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, yarışın iktidar ve muhalefet kanadı destekli 2 kadın aday arasında geçmesi bekleniyor.

İKTİDARIN DESTEĞİ KOİKE’YE

2016 yılında başkentin "ilk kadın valisi" olan ve başarısını 2020'deki seçimlerde de sürdüren Koike Yuriko, Temmuz ayındaki seçimler için yeniden aday oldu.

"Başkenti koru" mottosuyla kampanya yürüten Koike, "Tokyo sakinlerinin geçim kaynaklarını koruyacağım ve ekonomiyi geliştireceğim." sözlerini dile getirdi.

Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Tokyo bürosu, 71 yaşındaki Koike'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) destekli 56 yaşındaki Renho Saitou ise Koike'ye rakip olarak görülüyor.

Renho, yaptığı açıklamada, "insanların parti çizgilerinin ötesine geçecek desteği bulabilmek" amacıyla CDP'den ayrılacağını duyurdu.

Muhalif kadın aday, "Gerçek idari ve mali reformlar üzerinde çalışacağım. Tokyo'yu dönüştürmede liderlik istiyorum." şeklinde konuştu.

LDP hükümetlerinde 2003-2006 yılları arasında Çevre Bakanlığı, 2007 yılında ise Savunma Bakanlığı görevlerini üstlenen Koike, 2016'da Tokyo'nun ilk kadın valisi olarak seçilmişti.

"Bağımsız" olarak bilinen Koike, Temmuz 2016'daki seçimlerde %44,4 oy oranıyla, Temmuz 2020'deki seçimlerde ise %59,7 oy oranıyla zafer kazanmıştı.

Öte yandan, 7 Temmuz'daki seçimlerde yarışacak adaylar arasında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) Komutanı Tamogami Toşio ve televizyoncu Şimizu Kuniaki de dikkat çekiyor.