Seçkin Piriler oğluyla tatilde

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kaan Tangöze, 2010'da evlendiği model ve oyuncu Seçkin Piriler'den 2017’de boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu. Tangöze, 2018'de ise meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Seçkin Piriler, önceki gün oğlu Volkan Tangöze’yle Yalıkavak’taki Moon Beach’te görüntülendi. Anne-oğul şezlongda sohbet edip zaman geçirdi.

Seçkin Piriler, Volkan’ın havuza girme isteğini kırmayıp oğluna eşlik etti.



