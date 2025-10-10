Her ne kadar iktidar erken seçimin olmayacağını belirtse de seçmenin önemli bir kısmı Türkiye'deki olumsuz tablonun değişmesi için sandığın en kısa zamanda kurulması gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yokluyor.

Türkiye'de seçmenin tercihini parti liderleri önemli bir ölçüde etkilerken son dönem ekonomideki gidişat toplumda kırılmalara da neden oldu.

LİDER DEĞİL EKONOMİ

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayınladığı son ankete göre vatandaşın hangi partiye oy vereceğine karar vermesi ağırlıklı olarak partilerin ekonomik vaatleri ile şekilleniyor.

“Türkiye’nin Milliyetçilik Haritası” isimli raporda, seçmene “Hangi partiye oy vereceğinizi nasıl belirliyorsunuz?” sorusu da soruldu.

Verilen yanıtlar ise şu şekilde:

%38,4: Ekonomiyi kimin iyi yöneteceğine bakarım

%21,5: Lidere bakarım

%18,0: Siyasi ideolojime en yakın partiye oy veririm

"DEMOKRASİ OLMAZSA OLMAZ"

Çalışmaya göre, “Ülkeyi yönetenlerin belirli aralıklarla halk tarafından seçildiği ve egemenliğin halka dayandığı bir yönetim şekli olan demokrasiyi, ülkemiz açısından olmazsa olmaz olarak görüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 84,3’ü “Evet” cevabını verdi.

AKP seçmenlerinde bu oran yüzde 83,4, CHP seçmenlerinde yüzde 86,4’tür. Türk milliyetçilerinde söz konusu oran yüzde 87,8, Atatürkçülerde yüzde 88,3, Muhafazakârlarda yüzde 77,9, İslamcılarda yüzde 71,4 olarak ölçüldü.

VATANDAŞ LAİKLİKTEN YANA

“Türkiye için laik bir yönetim anlayışını gerekli görüyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 71,6’sı “Evet” yanıtını verdi. Yeniden Refah Partisi hariç tüm partilerde “Evet” cevabı belirgin olarak yüksek ölçülürken, kadınlarda bu soruya verilen “Evet” oranının erkeklerden 4 puan önde olduğu görüldü.