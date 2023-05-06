Seçmen kağıdı hüzün yaşattı

Zonguldak’ta, 6 yıl 4 aydır kayıp olan Nesrin Koçaklı'nın evine 14 Mayıs seçimleri için seçmen kağıdı gönderildi. Seçmen kağıdını görünce üzüntü yaşadığını belirten anne Yeter Koçaklı, "Kayıp olan kızıma oy kağıdı çıkmış. Acılarım tazelendi” dedi.

Seçmen kağıdı hüzün yaşattı

İHA'nın haberine göre, Zonguldak’ta yaşayan Nesrin Koçaklı, 2017 yılının ocak ayında 15 yaşındayken, 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Koçaklı’nın ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak polisin yaptığı çalışmalarda Nesrin Koçaklı’ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

6 yıl 4 aydır haber alınamayan Nesrin Koçaklı’nın Karaelmas Mahallesi’ndeki ailesinin evine 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmen kağıdı geldi. Anne Koçaklı, kızına ait seçmen kağıdını görünce üzüntü yaşadı.

Acılarının tazelendiğini söyleyen Yeter Koçaklı, “Kızım hala kayıp. Tutmuşlar bana oy kağıdını verdiler kızımın. Benim kızım nerede? Neden bulmuyorlar. Oy kağıdı çıkarıyorlar. Acımı tazeliyorlar. Kızımın ölüsünü ya da dirisini istiyorum" dedi.

Koçaklı "Oy kağıdını görünce şaşırdım. Muhtarım da dedi ki al bunu evine koy, hatıra kalsın. Benim içim kan ağlıyor. Herkesin evladı var. 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini de alamadık. Ay benim kapım çalınacak, ay telefon gelecek, ay ölüsü gelecek diye hayallerle yaşıyorum. Devletim bana el atsın. Kızımı bulmayı nasip etsin bana” diye konuştu.

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