Seda Akgül 'Gaza geldim' diyerek mayolu pozunu paylaştı

Kısmetse Olur'un eski sunucusu Seda Akgül, İzmir'de yaşadığı hayatında fazla kilolarından kurtulmaya başlayınca mayolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı

Seda Akgül 'Gaza geldim' diyerek mayolu pozunu paylaştı

Bir dönem Kısmetse Olur yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve uzun süredir bir projede yer almayan Seda Akgül, İstanbul'dan uzak bir hayat yaşıyor.

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İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını yayınladı.

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"ZAYIFLAMAYA BAŞLAYINCA GAZA GELDİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Seda Akgül, doktor kontrolünde kilo vermeye başlayınca mayolu pozlarını paylaştı. Instagram hesabından siyah mayolu pozlarını yayınlayan Akgül, "Arkadaşlar ara sıra mayolu paylaşım yapabilirim. Zayıflamaya başlayınca gaza geldim. Mazur görün. Sağ ol var ol Mutlu hocam" dedi.

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