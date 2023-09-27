Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu

İstanbul'da bir parkta cansız bedeni bulunan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Fattahoğlu'nun günler önce gülerek yaptığı son paylaşımında "Yaşamı sev bedeni koru" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu

Bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda giden emniyet güçleri bir kadının cansız bedenini buldu.

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Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin oyuncu Seda Fettahoğlu olduğu tespit edildi. Oyuncunun 4 gün önce yaptığı "Yaşamı sev bedeni koru" ifadelerini kullanmış.

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SON SÖZLERİ ÜZDÜ

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen oyuncunun 4 gün önce yaptığı paylaşım sevenlerini kahretti.

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Instagram hesabından güldüğü bir pozunu yayınlayan oyuncu "Yaşamı sev bedeni koru" notunu yazmış. Oyuncunun paylaşımına da takipçilerinin "Gülmek sana çok yakışıyor" yorumunu yazdığı görüldü.

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