Seda Sayan eşiyle hastanelik oldu

2022 yılında Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan'dan kötü haber geldi. Evlendikleri günden beri gündemden düşmeyen ünlü karı koca apar topar hastaneye kaldırıldılar.

Tülin Küre
Seda Sayan eşiyle hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, konser sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Eşiyle birlikte serumlu fotoğrafını paylaşan Sayan, salgın uyarısında bulundu.

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Sevilen şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

Yaş farkı eleştirilerine kulak asmayan şarkıcı, eşiyle sık sık mutlu karelerini paylaşıp dosta düşmana nispet yapıyor.

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Mutlu evliliğini sürdüren çiftten kötü bir haber geldi.

Barış Durak'ın aktardığına göre konser sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile hastalandığını duyurarak serum tedavisi aldıklarını açıkladı.

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Birkaç gün evde dinlenerek geçirecek olan şarkıcı, "Salgın var. ikimizde serumluk olduk. Dikkat edin. Salgın sinsi sinsi bulaşıyor. Sarılmayın kimseyi öpmeyin" diyerek salgına karşı uyardı.

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