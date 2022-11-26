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  • Seda Sayan çenesine kontür attırdı. Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor

Seda Sayan çenesine kontür attırdı. Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor

Estetik denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Seda Sayan, çenesine kontür yaptırdı Daha önce yüzünü ve gıdısını gerdirmiş, örümcek ağı ile Fransız askısı yaptırmıştı

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 08:29
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Seda Sayan estetikte sınır tanımıyor. Şimdide yüzüne kontür attırdı

Seda Sayan çenesine kontür attırdı. Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor
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59 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan adeta yaş almayan isimlerden biri. Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan her geçen gün daha da gençleşiyor. 

 

Estetiklerine bir yenisini daha ekleyen Seda Sayan, çenesine kontür yaptırdı. Sayan kontür yaptırdığı anları video olarak paylaştı. Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da değişti. 

 

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