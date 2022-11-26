Seda Sayan çenesine kontür attırdı. Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor

59 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan adeta yaş almayan isimlerden biri. Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan her geçen gün daha da gençleşiyor.

Estetiklerine bir yenisini daha ekleyen Seda Sayan, çenesine kontür yaptırdı. Sayan kontür yaptırdığı anları video olarak paylaştı. Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da değişti.