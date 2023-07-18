Seda sayan genç eşi ile Amerika'da aşk tazeledi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve genç eşi Çağlar Ökten gezmelere doymuyor. Çift bu defada Amerika'ya giderek düşman çatlattı.

Seda sayan genç eşi ile Amerika'da aşk tazeledi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

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Sayan, şu sıralar kendinden küçük eşiyle aşk tazelemek için Amerika’ya gitti. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Sayan, yayınladığı fotoğraflara “Sevgilim” notunu düştü.

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Sayan’ın aşk dolu karelerine yorum ve beğeni yağdı.

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