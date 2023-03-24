Safiye Soyman bıçak altına yattı. Seda Sayan istedi

Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettiriyor. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" diye konuştu.

Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" dedi.

