Seda Sayan oğlunun doğum gününü kutladı. Aradaki buzlar eridi

Şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti. Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti.

Ünlü ismin gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşımıştı. Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

OĞULCAN ENGİN NİKAHA KATILMADI

Sayan'ın eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin’in nikâh töreninde olmaması dikkat çekmişti. İddialara göre; 33 yaşındaki işletmeci, annesinin evlenmesine tepki göstermişti. Seda Sayan’ın oğlunu yanında görmek istemesine rağmen Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı.

Aralarında soğuk rüzgarlar esen anne-oğuldan Oğulcan Engin, Anneler Günü'nde Seda Sayan ile fotoğrafını paylaşarak ilk adımı atmıştı.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

60 yaşındaki Seda Sayan, son olarak Instagram sayfasından Oğulcan Engin'in doğum gününü kutladı.

Oğluyla çektiği fotoğrafları peş peşe yayınlayan ünlü isim, kısa sürede 15 bin beğeni alan gönderisine şu mesajı yazdı:

İyi ki doğdun göz bebeğim, sağlıkla yaşa canım oğlum. Allah'ım esirgesin seni kalbim.