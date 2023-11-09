Seda Sayan'ın adını kullanarak güzellik merkezi açtılar. Avukatından açıklama geldi

Seda Sayan'ın avukatı Ali Cem Bilgili, Seda Sayan'ın adını kullanarak güzellik merkezi açıp, Sayan'ın adıyla maddi kazanç sağlayan kişiler olduğunu açıkladı. Bilgili, müvekkilinin herhangi bir güzellik merkezi veya kozmetik markası bulunmadığını açıkladı.

İlgili kurumlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirten Bilgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Seda Sayan'ın tanınmış kişiliği ve markası üzerinden maddi kazanç sağlamaya çalışan kişi ve kurumlarla alakalı yaptığımız tespitler tarafımıza ulaşan şikayetler dolayısıyla iş bu açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur. Önemle vurgulamak gerekir ki müvekkilimizin şahsına doğrudan veyahut dolaylı olarak sahibi ya da ortağı oldu herhangi bir güzellik merkezi, sağlık kuruluşu, kozmetik markası bulunmamaktadır. Müvekkilimizin ismi, logosu markası veya onlarla iltibas yaratan isim ve işaretlerin faaliyet gösteren kişi ve kurumdan itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. İlgili kişi ve kurumlarla ile alakalı olarak hukuki süreç başlatılmıştır."