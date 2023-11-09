Seda Sayan'ın adını kullanarak güzellik merkezi açtılar. Avukatından açıklama geldi

Seda Sayan'ın avukatı Ali Cem Bilgili, müvekkilinin ismini kullanarak güzellik merkezi açıldığını belirterek hukuki süreç başladığını belirtti.

Damla Baylan
Seda Sayan'ın adını kullanarak güzellik merkezi açtılar. Avukatından açıklama geldi

Seda Sayan'ın avukatı Ali Cem Bilgili, Seda Sayan'ın adını kullanarak güzellik merkezi açıp, Sayan'ın adıyla maddi kazanç sağlayan kişiler olduğunu açıkladı. Bilgili, müvekkilinin herhangi bir güzellik merkezi veya kozmetik markası bulunmadığını açıkladı.

89812.jpg

İlgili kurumlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirten Bilgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

253548.jpg

"Müvekkilimiz Seda Sayan'ın tanınmış kişiliği ve markası üzerinden maddi kazanç sağlamaya çalışan kişi ve kurumlarla alakalı yaptığımız tespitler tarafımıza ulaşan şikayetler dolayısıyla iş bu açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur. Önemle vurgulamak gerekir ki müvekkilimizin şahsına doğrudan veyahut dolaylı olarak sahibi ya da ortağı oldu herhangi bir güzellik merkezi, sağlık kuruluşu, kozmetik markası bulunmamaktadır. Müvekkilimizin ismi, logosu markası veya onlarla iltibas yaratan isim ve işaretlerin faaliyet gösteren kişi ve kurumdan itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. İlgili kişi ve kurumlarla ile alakalı olarak hukuki süreç başlatılmıştır."

ekran-goruntusu-2023-11-09-10410-1gfb.jpg

İlgili Haberler
Seda Sayan eşiyle hastanelik oldu
Seda Sayan kaynanası ve kayınpederinin elini öpmeye gitti
Oğuzhan Koç eski eşiyle barışmak için Seda Sayan'dan yardım istedi mi? Açıklama geldi
Yalı Çapkını' nda Seda Sayan rüzgarı esti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü Gündem
Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
Sanal su tehlike saçıyor. Sanal su nedir? Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Sanal su tehlike saçıyor. Sanal su nedir? Profesör uyarılarını sıraladı
En çok bitcoin üreten ülkeler belli oldu Ekonomi
En çok bitcoin üreten ülkeler belli oldu
Jon Snow dizisinden üzecek haber. Game of Thrones’un devam projesiydi Yaşam
Jon Snow dizisinden üzecek haber. Game of Thrones’un devam projesiydi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı
Picasso’nun ünlü eseri 139.4 milyon Dolara satıldı Dünya
Picasso’nun ünlü eseri 139.4 milyon Dolara satıldı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı 13 Kasım'da Ankara'da yapılacak Dünya
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı 13 Kasım'da Ankara'da yapılacak