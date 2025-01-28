Seda Selek'i spor salonundan gözaltına aldılar!

Halk TV Sunucusu Seda Selek spor salonundan gözaltına alındı . Halk TV Sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınırken yaşadıklarını eşi Emre Tan anlattı.

İş çıkışı evine yakın spor salonuna giden Seda Selek'in evine gelen polislerin Seda Selek'i eve girmesine izin vermeden spor salonu çıkışı gözaltına alındığı öğrenildi.

Eşi Emre Tan, kapıya gelen polisleri içeriye davet ettiğini ve bekleyebileceklerini söylediğini anlatırken eve girip eşyalarını almasına dahi müsaade edilmediğini ifade etti.

Seda Selek'in eşinin ifadesine göre, Selek'in kızının bu akşam doğum günü olduğu da öğrenildi.