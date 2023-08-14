Seda Türkmen gönlünü ünlü yönetmene kaptırdı

Son olarak Ata Demirer’in Bursa Bülbülü filminde Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seda Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşkını ilan etti.

Seda Türkmen gönlünü ünlü yönetmene kaptırdı

Kanatsız Kuşlar, Benim Tatlı Yalanım, Tövbeler Olsun, Mahkum gibi dizilerde rol alan ve son olarak Ata Demirer’in Bursa Bülbülü filminde hayat verdiği Sevda karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Seda Türkmen aşkını ilan etti.

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Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşkını duyuran Seda Türkmen'in kalbini ünlü yönetmene kaptırdığı ortaya çıktı. Sessiz sedasız devam eden beraberliğin ilk fotoğrafını Deniz Yorulmazer paylaştı.

Yorulmazer, arkadaş ortamında yakınlaştığı Türkmen’in kendisini öptüğü fotoğrafı, Ajda Pekkan ile Tanju Okan‘ın “Hancı” şarkısı eşliğinde paylaştı. Aynı paylaşımı Seda Türkmen'de kendi hesabından yaptı.

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“Ufak Tefek Cinayetler”, “Kuş Uçuşu”, “Ahh Belinda” gibi çok konuşulan dizi ve filmlere imza atan Deniz Yorulmazer, Netflix için Burak Özçivit, Mert Yazıcıoğlu ve Levent Can‘ı buluşturan “Berber” filmini çekecek.

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