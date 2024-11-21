SEDAŞ ekipleri teyakkuzda bekliyor

Şiddetli fırtına ve yoğun yağmur yağışı öncesi Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ekipleri alarma geçti. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki 20 bin kilometrekarelik elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde muhtemel arızalara karşı SEDAŞ ekipleri hazırlıklarını tamamladı. İl ve ilçe merkezlerinin yanı sıra yüksek kesimler ile köylerde de 7/24 görev başında olan SEDAŞ ekipleri, olumsuz hava şartlarının yol açabileceği teknik arızalara anında müdahale edecek.

Bölgenin tamamında geniş araç filosu konuşlandırıldı. SEDAŞ bölge yöneticilerinin de yerinde takip edecekleri saha çalışmalarında teknolojik ekipmanlar ve güçlü araçlardan yararlanılacak.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek kesinti ve arızalarla ilgili çağrı merkezine gelen başvuruları en kısa sürede yanıtlamak için çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, 125 kişilik müşteri temsilcisi ekibini takviye çalışanlarla destekleyerek iletişim hatlarının kapasitesini artırdı.