SEDAŞ'tan kesintisiz enerji için yeni nesil teknoloji yatırımı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), iş süreçlerini güçlendirecek, uydu bağlantılı ve düzeltme yayını kullanabilen 4 adet GNSS GPS cihazını hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etüt çalışmalarından yer değişikliği ölçümlerine kadar geniş bir alanda kullanılacak cihazlarla SEDAŞ, sahada verimli ve net sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'de 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren SEDAŞ, hizmet kalitesini artırmak için gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor. Bu kapsamda, şirket 4 adet uydu bağlantılı, düzeltme yayını kullanabilen GNSS GPS cihazını devreye aldıklarını duyurdu.

Son teknolojiye sahip cihazların yatırımlar kapsamında yapılacak tesisler için etüt çalışmalarında ve aplikasyon süreçlerinde kullanılacağı belirtilen açıklamada, saha bilgisinin beraberinde mevcut tesislerin konumlarının gerçek zamanlı hassas tespit işlemlerinde de önemli bir rol üstleneceği vurgulandı.

Yeni nesil GNSS GPS cihazlar, 336 kanal kapasitesi sayesinde 20’den fazla uyduya bağlanabilme yeteneği ile santimetre seviyesinde hassas konum bilgisi sağlıyor.

Zorlu arazi koşullarında, 3W radyo modem sayesinde RTK yöntemiyle 15 kilometre çapında konforlu çalışma imkanı sunan cihazların, telefon çekmediği durumlarda bile güvenilir sonuçlar elde etmeye imkan sağladığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Şehir içindeki sık yapılaşma içerisinde de hassas veri elde etmek için tasarlanan cihazlar, IMU özelliği ile 60 derecelik açılarda dahi doğru ölçümler yapabilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, S-LİNK teknolojileri sayesinde uydu ve internet bağlantısının kesilmesi durumunda bile belirli bir süre yüksek hassasiyetle çalışmaya devam etmektedir. Askeri düzeyde sağlamlığa sahip el terminalleri, su ve toz dayanım özellikleriyle sahada güvenilir bir çalışma ortamı sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

SEDAŞ, yeni nesil teknoloji yatırımlarıyla birlikte iş süreçlerindeki müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.