Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu

MKE Ankaragücü'nde 2020 yılında futbolu bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyordu.

Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcısıydı.

Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik adam oldu.

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde şu ana kadar 4'ü yabancı 5 ismimle anlaştı.

Sarı-lacivertliler, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Andrej Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti.