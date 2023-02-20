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Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Ömer Erdoğan'ın ardından MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı - Lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Sedat Ağçay'a Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:19
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Sedat Ağçay Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü

Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
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MKE Ankaragücü'nde 2020 yılında futbolu bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyordu.
Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcısıydı.
Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik adam oldu.
MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde şu ana kadar 4'ü yabancı 5 ismimle anlaştı.
Sarı-lacivertliler, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Andrej Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti.

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