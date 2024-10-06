Sedat Peker aylar sonra sessizliğini bozdu. Tacizci ve tecavüzcülere ne yapılması gerektiğini açıkladı

Sedat Peker, aylar sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Eski konuşmalarını yeniden yayınlayarak sessizliğini bozan Peker, İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan iki şahıs için şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un göbeği Beyoğlu’nda bir genç kızı köşeye sıkıştırıp taciz eden sapıklar serbest bırakılıyor. Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER adaletidir!"

Paylaştığı videoda ise Peker'in, "Biz, başkasının kızının namusunu kendi namusumuz üzere kabul ederiz, tecavüz olmaz, olamaz!" sözleri bulunuyordu.

Çocuğa el uzatanlara, REİS SEDAT PEKER adaleti. pic.twitter.com/73seskPSHy — MEMLEKET (@memleketyoutube) September 9, 2024

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu.

Saldırının ardından şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalandı ve gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli daha sonrasında serbest bırakıldı.

Olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanan iki şüpheli, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.