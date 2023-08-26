Sedat Peker belediye başkanı oldu

Odatv'nin haberine göre, AKP'li Aksaray Belediyesi'ne ait website hacklendi. Belediye Başkanı 'Sedat Peker' olarak değiştirildi.
Daha sonra Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in, X hesabı "Hacklendi", hesaptan paylaşılan gönderide Sedat Peker'e selam söylendi.
‘HACKED BU CYPTER’ adıyla hesabı ele geçirenler, “Reis Sedat Peker selamlar. Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar!” ifadeleriyle gönderi paylaştı.
SON OLARAK BU FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI
Bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), ''Dijital tecrit'' altında tutulan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından doğum günü sebebiyle bir paylaşım yapmıştı.
Peker, eşi Sedat Peker ve çocuklarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafa "Yeni yaşımı sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldin 42" notunu düşmüştü.