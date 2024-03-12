Sedat Peker hakkında flaş karar

Kaynak: Yeni Akit
Sedat Peker hakkında flaş karar
Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da "Köfteci Yusuf" restoran zincirinin sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla, aralarında Sedat Peker'in de bulunduğu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Peker hakkında çıkan kırmızı bülten kararı devam etti.

Afyonkarahisar’da bir et entegre tesisinin zorla “Köfteci Yusuf” restoran zincirine satılmaya çalışılmasıyla ilgili dava devam etti. Sedat Peker dahil olmak üzere 19 sanık yargılanıyor. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada sadece müşteki avukatı hazır bulundu.

Başka bir suçtan tutuklu olan sanık Remzi Y., video konferans yoluyla duruşmaya katıldı ve olayla ilgisiz olduğunu iddia ederek dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mahkeme, Sedat Peker’in yakalanması ve kırmızı bültenle aranmasına, ayrıca bazı sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2017’de satışa çıkarılan Afyonkarahisar’daki et entegre tesisinin, aracılar aracılığıyla "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş’a 20 milyon lira karşılığında satılması planlanmıştı. Satış sürecinin uzaması üzerine Akkaş’ın tehdit edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda, suç örgütü kurdukları iddia edilen 19 şüpheliden 9’u tutuklanmış, ancak daha sonra serbest bırakılmışlardı.

Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, “suç işleme amacıyla örgüt kurma” ve “korkutucu güç kullanarak yağma” suçlarından yargılanması talep ediliyor. Sanıklardan Erhan K.'nin telefonunda, Peker ile yapılan bir görüşmenin kaydı bulundu ve iddianamede bu görüşmenin içeriği yer aldı.

İddianameye göre, Peker’in sanıklara Yusuf Akkaş’a yönelik yağma eylemi için talimat verdiği ve Mehmet S.'nin telefonunda Akkaş’ın iş yerindeki kavgaların görüntülerinin bulunduğu belirtildi.

hhhh.jpg

f.jpg

Son Haberler
Sakarya’da zincirleme kaza: 5 yaralı Yerel Haberler
Sakarya’da zincirleme kaza: 5 yaralı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. En genci 15, en yaşlısı 85 yaşında Gündem
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. En genci 15, en yaşlısı 85 yaşında
CHP’deki para sayma iddiaları sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama Gündem
CHP’deki para sayma iddiaları sonrası İmamoğlu’ndan ilk açıklama
THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı Ekonomi
THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı
Galatasaray’a 1 iyi, 2 kötü haber Spor
Galatasaray’a 1 iyi, 2 kötü haber
Milas'ta trafik kazası. 1 yaralı Yerel Haberler
Milas'ta trafik kazası. 1 yaralı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti Gündem
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti