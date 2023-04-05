Sedat Peker ifşalarına devam edecek mi? Ersan Barkın TELE1 yayınında yanıtladı

Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın, TELE1’de Gökmen Karadağ’ın programına konuk oldu. Barkın, Peker’in beklenen ifşalarını yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtladı.

“PEKER’İN KARŞILAŞTIĞI DURUM YALNIZCA KENDİNİ İLGİLENDİRSEYDİ İKTİDARLA ANLAŞTIĞI İDDİASI GERÇEK OLURDU”

Barkın şunları söyledi:

“Sedat Peker defteri kapattı mı? Peker’in ortaya koyduğu bir akit vardı. Peker, bu sözleşmeyi, ‘Kendi ailemin geleceği yola çıktım, çıkmış olduğum yolda ortaya koyduğum ifşalar ülkenin geleceği için çok değerli olacak sahip çıkın. Dolayısıyla defterin sahibi, Peker değil Türk toplumu. Peker için defter ne kadar açıksa yarın da açık olacağı açıktır. Sedat Peker’in karşı karşıya kaldığı durum yalnızca kendini ilgilendirseydi iktidarla anlaştığı iddiası gerçek olurdu. Ailesini alt üst eden bir durumda Peker’in ya da namus sahibi olan bir yurttaşın bunu kabul etmesi mümkün değildir. İktidarla anlaşan birinin ramazan kolisine el konulması mümkün mü?”

“BU AÇIKLAMALARI YAPAMAZ”

“Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibarıyla yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu değerlendirmeyi bugün yapmıyorum ki. Dijital tecrit diye tanımladığımız Sedat Peker’in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen, kendisine bağlı, kendisiyle ilişkilendirilen hesapların açıklama herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz.”

“PEKER TECRİT KALKARSA SÖZ VERDİĞİ İÇERİKTEN ÖTE AÇIKLAMALAR YAPMA KARARLILIĞINDA”

“Seçime kadar bu koşulların kaldırılması noktasında iktidara alternatif olan bu blokun uluslararası karşılığı bulunması halinde bu tecrittin kaldırılması durumunda Peker, söz verdiği açıklamaları söz verdiği içerikten çok daha öte açıklamalar yapma kararlılığındadır.”

“BAŞSAVCI VEKİLİ BU DİRENİŞİNİ GÖREVDEN ALINMAKLA ÖDEDİ”

Barkın, Peker’in iddialarının ardından yaşadığı sıkıntılı durumu şu sözlerle anlattı:

“Burada sadece muhalefet yüklemiyorum. Mersin’de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonuna, Ankara’da Peker’in bulaştırılmaya çalışıldığında bir Başsavcı vekili direndi. Ve Başsavcı vekili bu direnişini görevden alınmakla ödedi. Toplum burada neredeydi? Sedat Peker’in evi kurşunlandığında neredeydik? Baba ocağı evine el konulduğunda toplum neredeydi?"

“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİM”

Avukat Barkın, Peker’in Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği iddiasını kesin bir dille reddetti. Barkın, “Önceki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği beklenti olması mümkün değil. Ülkenin bugünkü seçimin varlık yokluk seçimi olduğunu en çok inandığımı, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimi Peker’e ilettim” dedi.

“PEKER’İN ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE GİTMESİNİN OLANAĞI YOK”

Peker’in başka bir ülkeye gidip video çekme ihtimalinin olmadığı konusunu Barkın şu sözlerle açıkladı:

“Peker hakkında iki kırmızı bülten kararı var. Peker’in ifşaatlara başladığından beri pasaportu yok. Peker’in üçüncü bir ülkeye gitmesinin olanağı yok. Başka bir ülkeye gidip video çekemez. Bugünkü koşullar açıklama yapmasına izin vermiyor. Muhalefet bloku neden adım atmadı?”

“PEKER’İN PAYLAŞIMLARINA İKAZ GELECEK”

TELE1’in paylaşımlarını retweet eden Peker’e BAE’li yetkililer tarafından ikaz geleceğini söyleyen Barkın, “Bugün yaptığı retweetlere sabah ikaz gelecektir. Avukatı ile yüz yüze görüşme talebi getiremiyorum içinde bulunduğu durumda” dedi.

BARKIN TEHDİT EDİLİYOR MU?

Kendisinin tehdit edilip edilmediği konusunda net açıklama yapan Barkın “Bazı kesimlerini memnun edebilir diye tam olarak ortaya koymak istemem ama evet yaşamımız bir yıl önceki gibi değil.” dedi.

SEDAT PEKER SUİKAST İDDİALARINDAN HABERDAR MIYDI?

Gökmen Karadağ, Ersan Barkın’a Sedat Peker’in kendisine suikast yapılacağı yönündeki iddialar hakkında bilgisi olduğuna yönelik haberleri sorduğunda Barkın, Sedat Peker’in iddiaların merkezinde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan kişinin Sedat Peker’e mesaj attığını söyledi.

Barkın, “Suikast iddiasının merkezinde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan kişiyle gözaltı öncesinde mesajlaşıyor sayın Peker. Yani, ‘Kimin sana ne taahhüt ettiğini bilmiyorum ama gittiğin yol doğru yol değil, bundan vazgeçmelisin’ biçiminde. Bundan haberdar öncesinde. Ondan sonra gözaltı işlemi gerçekleşiyor. Ama şükür ki bugünkü fiili ve hukuki durumu en azından can güvenliği noktasında kaygılanmamızı gerektirir bir durum yaratmıyor” dedi.