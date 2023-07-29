Sedat Peker iki yıl önceki paylaşımını yeniden paylaştı. Kime hangi mesajı gönderdi

BAE'de tecrit altında tutulan Sedat Peker'den yeni paylaşım.Ancak iki yıl önceki paylaşımının aynısı. Bu paylaşım hem dikkat çekici hem de birilerine mesaj mı yolladı sorusunu gündeme getirdi. Kerbela şehitleriyle ilgili iki yıl önce yaptığı paylaşımı tekrar paylaşan Sedat Peker yine soru işaretlerini gündeme getirdi. İktidarın BAE ile yaptığı anlaşmalar sonrasında iade edilecek mi soruları gündeme gelen Sedat Peker'in iki yıl önceki paylaştığı ve yeniden attığı tweet şöyle:

"Hz Hüseyin Efendimizi ve kendisiyle beraber şehit düşen Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. Asırlar sonra Memlükleri yenip, soysuz yezitin mezarını bulduran, yezitin mezarını askerlerine umumi tuvalet yaptıran atamız Topal Timur’u da saygıyla anıyorum."