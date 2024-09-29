Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatından açıklama geldi

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan konularından birisi de Sedat Peker’in siyasete atılacağı, bir parti kurma hazırlığında ve çalışmalarında olduğuna yönelik iddialardı. Bugüne kadar Peker cephesinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmemesi iddiaların doğru olduğuna yönelik yorumları da beraberinde getirmişti.

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AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Sedat Peker’in avukatı olan Ersan Barkın sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklamada bulundu.

Barkın bu iddiaların “Şu an için” doğru olmadığını belirtti. Sosyal medyada çıkan “Halkın Sesi Partisi"nin de Peker ile hiçbir ilgisi olmadığı belirtilen açıklama şu şekilde oldu:

“Son günlerde, sosyal medyada sıkça müvekkilim Sayın Sedat Peker’in yakınları vasıtasıyla bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilmektedir.

Şu an için, müvekkilim, hiçbir siyasi partinin kuruluşu çalışmalarında yer almamaktadır. Sıklıkla önümüze çıkan "Halkın Sesi Partisi" isimli oluşumun da, müvekkilim Sayın Sedat Peker ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir.”