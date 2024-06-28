Sedat Peker 'Geliyorum Aslan Gibi' diyerek yeni video yayınladı

Bir dönem YouTube kanalında çektiği ifşa videolarında adeta herkesi kilitleyen Sedat Peker’in yeni video su ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu iddia edilen Peker’in doğum gününün kutlandığı video eşi Özge Peker tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.
53. yaşına giren Sedat Peker eşi, kızları ve oğulları ile beraber doğum gününü kutladı. İşletme çalışanlarının da doğum günü partisine katıldığı görülen video Öge Peker tarafından “Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim” ifadeleri ile paylaşıldı.
Paylaşılan video sosyal medyada çok kısa bir süre içerisinde yüzbinlerce insan tarafından izlenerek viral oldu.
“GELİYORUM ASLAN GİBİ”
Özge Peker’in 53. Yaş gününde eşi Sedat Peker’e hazırladığı sürpriz doğum günü partisi son günlerin en çok paylaşılan videolarından birisi oldu. Özge Peker’in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altında yer alan şarkı da çokça konuşuldu.
Şarkı tercihi olarak Özcan Deniz’den Aslan gibi şarkısı tercih edildi. Aslan gibi şarkı sözleri ise şu şekilde:
“Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar
Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar
Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık
Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar
Aslan gibiyim aslan gibi
Yaralı yüreğim aslan gibi
Vuruldum ama ölmedim
Geliyorum işte aslan gibi
Aslan gibi
Engelleri tuzakları aştım geldim bu yolları
Bir cümleyle anlatılsa anlatırdım olanları
Bilsen kimler vurdu beni üç kuruşa sattı beni
Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni
Gözün kör olsun be felek
Kim dost düşman nerden bilek
İhanet var dört bir yanda
Hiç bana göre değil ki gitmek
Tek düşmanım cehalettir tek korkumsa ihanettir
Hep son gülen iyi güler devran döner zaman gelir
Bilsen kimler vurdu beni babam bile sattı beni
Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni”
HESAPLAŞMA VİDEOLARI BİR ANDA KESİLDİ
Sedat Peker yıllar önce günümüzde AKP-MHP’den oluşan Cumhur İttifakını en çok destekleyen kişilerden birisi olmak ile beraber seçimlerde ittifak için Rize’de miting dahi yapmıştı. Sonraki zamanlarda iki tarafın arası git gide açıldı ve emniyet güçleri tarafından Peker tarafına operasyonlar yapılmıştı.
Yurt dışına giden Sedat Peker ise YouTube üzerinden belirli aralıklarla skandal ifşa videoları çekmiş ve kendisinin de içinde olduğu birçok suçun nasıl ve kim tarafından işlendiğini açıklamıştı.
İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile çok fazla polemik yaşayan Sedat Peker son videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen “Seninle de hesaplaşacağız Tayyip ağabey” ifadelerini kullanmış ancak daha sonra videoları tamamen kesilmişti.