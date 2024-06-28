Sedat Peker 'Geliyorum Aslan Gibi' diyerek yeni video yayınladı

Bir dönem YouTube kanalında çektiği ifşa videolarında adeta herkesi kilitleyen Sedat Peker’in yeni video su ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu iddia edilen Peker’in doğum gününün kutlandığı video eşi Özge Peker tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.

53. yaşına giren Sedat Peker eşi, kızları ve oğulları ile beraber doğum gününü kutladı. İşletme çalışanlarının da doğum günü partisine katıldığı görülen video Öge Peker tarafından “Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim” ifadeleri ile paylaşıldı.

Paylaşılan video sosyal medyada çok kısa bir süre içerisinde yüzbinlerce insan tarafından izlenerek viral oldu.

“GELİYORUM ASLAN GİBİ”

Özge Peker’in 53. Yaş gününde eşi Sedat Peker’e hazırladığı sürpriz doğum günü partisi son günlerin en çok paylaşılan videolarından birisi oldu. Özge Peker’in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altında yer alan şarkı da çokça konuşuldu.

Şarkı tercihi olarak Özcan Deniz’den Aslan gibi şarkısı tercih edildi. Aslan gibi şarkı sözleri ise şu şekilde:

“Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar

Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar

Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık

Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar

Aslan gibiyim aslan gibi

Yaralı yüreğim aslan gibi

Vuruldum ama ölmedim

Geliyorum işte aslan gibi

Aslan gibi

Engelleri tuzakları aştım geldim bu yolları

Bir cümleyle anlatılsa anlatırdım olanları

Bilsen kimler vurdu beni üç kuruşa sattı beni

Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni

Gözün kör olsun be felek

Kim dost düşman nerden bilek

İhanet var dört bir yanda

Hiç bana göre değil ki gitmek

Tek düşmanım cehalettir tek korkumsa ihanettir

Hep son gülen iyi güler devran döner zaman gelir

Bilsen kimler vurdu beni babam bile sattı beni

Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni”

HESAPLAŞMA VİDEOLARI BİR ANDA KESİLDİ

Sedat Peker yıllar önce günümüzde AKP-MHP’den oluşan Cumhur İttifakını en çok destekleyen kişilerden birisi olmak ile beraber seçimlerde ittifak için Rize’de miting dahi yapmıştı. Sonraki zamanlarda iki tarafın arası git gide açıldı ve emniyet güçleri tarafından Peker tarafına operasyonlar yapılmıştı.

Yurt dışına giden Sedat Peker ise YouTube üzerinden belirli aralıklarla skandal ifşa videoları çekmiş ve kendisinin de içinde olduğu birçok suçun nasıl ve kim tarafından işlendiğini açıklamıştı.

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile çok fazla polemik yaşayan Sedat Peker son videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen “Seninle de hesaplaşacağız Tayyip ağabey” ifadelerini kullanmış ancak daha sonra videoları tamamen kesilmişti.