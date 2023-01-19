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Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker’in, seçime iki ay kala yapacağını söylediği açıklamalar hakkında konuştu. Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 00:32
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Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı? Avukatı yanıtladı

Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde bulunan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt verdi.

KRT TV'de konuk olduğu programda konuşan Barkın, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” dedi.

Barkın, en son iki gün önce konuştuğunu belirttiği Peker’in yaşadığı durumun ‘dijital tecrit’ olarak adlandırıldığını ancak bunun aslında bir ‘ev hapsi’ niteliğinde olduğunu belirtti.

EMRE OLUR'U HATIRLATTI

Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu öne sürülen Emre Olur’un gözaltına alındığı süreçte BAE’den Sedat Peker’e iletilen bir ‘uyarı’ olduğunu söyleyen Barkın, bu uyarının, “Sadece senin değil, senin adına deklarasyonda bulunan herhangi bir kişinin politik içerikli hiçbir açıklamasına cevaz vermeyeceğiz” biçiminde olduğunu söyledi.

Sedat Peker’in seçime iki ay kala açıklama yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt veren Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.

Barkın, sözlerinin devamında, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” ifadelerini kullandı.

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