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Sedat Peker yine tweet paylaştı ve sildi 'Dijital tecrit kaldırılsın'

Dijital tecrit uygulana ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulanan Sedat Peker, iletişim kurmak için yine bir tweeti paylaşarak, bir süre sonra kaldırdı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 23:55
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Sedat Peker yine tweet paylaştı ve sildi 'Dijital tecrit kaldırılsın'

Sedat Peker yine tweet paylaştı ve sildi 'Dijital tecrit kaldırılsın'
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Seçim tarihin neredeyse netleştiği şu günlerde, Sedat Peker takipçilerine “Akitleştik” sözünü yerine getirmek için Dijital tecritten kurtulmanın yollarını arıyor.

“ENGİNYURT DİJİTAL TECRİT KALDIRILSIN”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yaptığı paylaşımda “Seçime 2ay kala @sedat_peker belge ve bilgi paylaşacak diye bekleyenler. Öncelikle muhalefet partileri, dijital tecrit kalkmadan paylaşım imkansız gibi.

Öyleyse bir kez daha çağrı yapıyorum. BAE hükümetine ulaşalım, uyaralım ve ikna edelim. DİJİTAL TECRİT KALDIRILSIN.” İfadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımı kendi sayfasında retweet eden Sedat Peker kısa süre sonra kaldırdı.

İYİ PARTİDEN BAE’LERİNE MEKTUP

Bilindiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'ne giderek, Sedat Peker'in konuşmasının Türkiye açısından neden önemli olduğunu izah eden bir mektup bırakmıştı.

Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep eden Çömez, "Şüphesiz Sedat Peker, tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler, Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler" diyerek, Peker'in konuşması için izin istedi.

Çömez, yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek, "Umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisi ile ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri, Türkiye ve Türk devleti alır kullanır" demişti.

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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TECRİTİ KALDIRMASI YASAK VE BASKIYI İLE İNSAN ONURUNA YAKIŞMAYAN DURUMU KALDIRMASI VE ANLAYIŞ GÖSTERMESİ GEREKTİGİNE İNANMAK İSTİYORUZ .
20.01.2023 01:00
TECRİT YASASI PEKERE BAE NEDEN BASKI YAPARAK UYGULAR (BAE) İLE BAGLANTILI SORUN OLMAZKEN( BAE) PEKERE TECRİT UYGULAMASI KABULEDİLMEZ KATLANILMAZ OLUMSUZLUKLAR ARTIRAN BASKICI SİSTEM DEN( BAE)  
 
İrfan
20.01.2023 00:59
Chp peker e sahip çık. Git bae ile konuş.  
 
GERCEK REİS
20.01.2023 00:49
KOSKOCA AKP PEKER'DEN ÖDÜ KOPUYOR,KENDİNİZİ KAF DAGİNDA GÖRÜYORDUNUZ,HELE ESİP GÜRLEYEN MHP ,HEPİNİZ MAT OLDUNUZ.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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