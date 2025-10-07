Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Nereye, kime ve ne mesaj verdi?

Hakkında yakalama kararı olduğu için Dubai'de yaşayan Sedat Peker'in Alişan Gök'ün "Güç sessizliktir. Reis Sedat Peker" paylaşımını Instagram hikayesinde yayınlaması dikkat çekti.

Peker'in paylaşımında nereye, kime ve ne mesaj verdiği anlaşılamadı.

Peker'in paylaşımı şöyle:

Hakkında pek bilgi bulunmayan, Twitter'da 1.095, Instagramda 16,6 B takipçisi olan Alişan Gök ise sık sık yaptığı Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınıyor.

Öte yandan Peker'in avukatı Ersan Barkın, Sedat Peker'in "Türkiye'ye geri döneceği" iddialarıyla ilgili en son yaptığı açıklamada "Kendisinin de çok istemesine karşın ülkeye dönüş planının olmadığını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.