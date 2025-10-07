Devlet Bahçeli, Meclis resepsiyonuna katılmayan CHP'ye sert çıktı

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

-Sudan bahaneleri ortaya atarak resepsiyona katılmayan CHP yine baltayı taşa vurdu. Baya gerekçeleri sığınmayı tercih etmiştir. CHP sadece sayın cumhurbaşkanımızı değil, Türk milletine saygıları yoktur. Demokratik sonuçlara katlanacaktır.

-İktidarı, muhalefetiyle bir arada olan fotoğraf önemlidir. Görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz Türk milletinin evladıyız. Yapmak varken yıkmanın ne faydası vardır.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ÇIKTI

-Meclis açılışı oturumu hemen ardından sayın Kurtuluş'un davetine katılan parti başkanlarının yan yana olmaları milletimizi umutlandırmıştır.

-Özgür beyin resepsiyonda çekilen fotoğrafa günlerdir tepki göstermesi kıskançlığın göstergesidir. O fotoğraf Türkiye Cumhuriyet'nin fotoğrafıdır.

-Bu CHP'den hiçbir halt olamaz. Mahkeme kararları, YSK'nın açıklamaları bölünme aşamasındaki bir CHP'yi göstermektedir.

-CHP'de kılıçlar çekilmiştir. İstikrarsızlığı Türk demokrasi hayatını olumsuz etkileyecektir.

"ADLİ YARGILAMA DERHAL BAŞLAMALI"

-CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Özgür özel'in savcıları suçlaması suçluluk psikolojisidir. Adli yargılama sürecinin derhal başlaması gerekmektedir.

GAZZE

-Hamas terör örgütü değildir. Ateşkesin sağlanması memnuniyet vericidir. Süreç tuzaklarla doludur. İsrail Hamas arasındaki savaşın sona ermesi için adres Mısır'dır. İsrail'in ne yapacağı, sabotaj yapıp yapmayacağı muammadır.

-Mısır'daki müzakerelerin kesintiye uğması durumunda her türlü asgari harekat meşru hale gelecektir. İsrail- Filistin arasında bir an önce barış olmaldır.

İsrail'in Gazze'ye saldırına yönelik İspanya, Kolombiya gibi pek çok ülke önemli adımlar atmış ancak 57 İslam ülkesinde böyle bir ses çıkmamıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

-Bu süreçle kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Yeni bir diriliş momenti olacağına inanıyoruz. Kapanmış diyaloglara canlılık kazandırmak istiyoruz. Kim rahasızsa bir acziyet içindedir. Devirler üstüdür. 1 buçuk asırdır süren karanlık kampanyalar tasfiye edilecektir. Türkiye kutlu bir doğum arifesindedir.

'BAZEN SİNİRLER GERİLEBİLİR'

-Bazen sinirler gerilebilir fakat sabırla vatan sevgisinde buluşmamız sorunları çözmeye kafidir. Geniş müzakere zemini oluşmalıdır. Güvenli yol hatirası belirlenmelidir. Komisyonda görev alanlara teşekkür ediyorum. 81 ili kapsayacak şekilde milletimize anlattık. Milli birlik ve beraberlik buluşmaları Erzurum'da başlamıştı. Gaziantep ile tamalanmıştır. Her insanımıza temas etmeye çalıştık.

