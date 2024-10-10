Sedat Peker’den Köfteci Yusuf açıklaması. Domuz eti skandalı giderek büyüyor

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesine dahil ettiği ve ürünler listesi açıklandı. Listede yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf adlı işletmenin ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker, domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş hakkında açıklamalarda bulundu.

"NE KÖFTECİ YUSUF’MUŞ ARKADAŞ"

Gazeteci Erk Acarer’in sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Sedat Peker, “Her Köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne Köfteci Yusuf’muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı, görüştük. Çayını bile içmedim. Biz onun sattığı kadar her Bayram kurban bağışlıyoruz. Ne zaman Köfteci Yusuf gündeme gelirse ben de TT oluyorum. Bu ne saçma iştir!” dedi.

Öte yandan Peker “Bu adam 12 bin kişi çalıştırıyor. Devlet bu domuz etlerini yakalamış mı?” yorumunda da bulundu.