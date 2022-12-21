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Seyhan Avşar yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaştı. Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım

Gazeteci Seyhan Avşar, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakınları aracılığıyla verdiği 'video' cevabını paylaştı. Avşar, Peker’in, “Yaşadığım sürece, hatta ölürsem sözlerimin arkasında duracağım. Videoları paylaşacağım.” dediğini aktardı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 04:38
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Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım

Seyhan Avşar yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaştı. Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım
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Suç örgütü lideri Sedat Peker, dijital tecrit altında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde sessizliğini koruyor.

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de katıldığı yayınında Sedat Peker'in yakın çevresinden aldığı son bilgileri paylaştı.

"Herkes konuşacak mı diye merak ediyor. Avukatına da bizim en çok sorduğumuz soru bu" diyen Avşar, Peker'in yakınlarının zaman zaman gazetecileri arayıp bir şeyler aktardığını belirti.

Avşar, son olarak yine Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri şöyle anlattı:

"Sedat Peker sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki 'Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım.'

Bu çok kritik bir cümle. Bunu hiçbir koşula bağlamıyor. İlk kez Sedat Peker cephesinden 'konuşacak mı' sorularına bu kadar net yanıt geldi.

Bu cevaptan sonra artık bugün biliyoruz ki, Sedat Peker elindeki bilgileri, belgeleri, belki videolarını belirli yerlerle paylaştı. Başına bir şey gelmesi halinde bu videoları izleyeceğiz, belgeleri göreceğiz."

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