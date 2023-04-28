Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur hakkında yeni gelişme

Hakkında tahliye kararı verilen ve kamu oyunda Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında bugün mahkeme tahliye kararı vermişti. Emre Olur serbest bırakıldı.

EMRE OLUR TAHLİYE EDİLDİ

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın yeni bir paylaşım yaparak Emre Olur'un tahliye edildiğini duyurdu.

Gün içinde hakkında tahliye kararı verilen Olur için savcılık itiraz etmiş ancak mahkeme itirazı reddederek davayı bir üst mahkemeye sevk etmişti.

TAHLİYEYE SAVCILIKTAN İTİRAZ

Emre Olur hakkındaki tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.

Mahkeme ise bu itirazı reddederek dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.

Emre Olur’un tahliye kararına ilişkin yaşanan gelişmeleri avukat Ersan Barkın sosyal medya hesabından duyurdu.

Sedat Peker’in ise paylaşımı rt ettiği görüldü.

“SONUCU HEP BERABER BEKİLYORUZ”

Ersan Barkın’ın paylaşımı ise şu şekilde: “Gelenek bozulmadı. Savcılık Emre Olur’un tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti ve dosyayı üst nolu mahkemeye gönderdi. Sonucu hep beraber bekliyoruz.”

EMRE OLUR'A TAHLİYE KARARI

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve bir süredir tutuklu bulunan Emre Olur hakkında tahliye kararı verildiği belirtildi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Avukat Ersan Barkın, "Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı.

Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Emre Olur'un, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verilmesinin ardından, Başsavcılığın itirazı üzerine Emre Olur hakkında verilen tahliye kararı kaldırılmış; tahliyesine karar verilen Emre Olur hakkında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.