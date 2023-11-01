Sedat Peker'in ifşaladığı Hadi Özışık'ın Dilan Polat'a övgüler yağdırdığı ortaya çıktı

Kara para aklama iddiası ile uzun süredir gündemde olan Dilan Polat yapılan operasyonla eşi ve kardeşi ile birlikte gözaltına alındı. 2021 yılında Sedat Peker’in ifşaladığı Hadi Özışık’ın Dilan Polat’a övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
Sedat Peker'in ifşaladığı Hadi Özışık'ın Dilan Polat'a övgüler yağdırdığı ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımları, gösterişli yaşamları ile uzun süre boyunca gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat’ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınıp hastaneye götürülürken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Polat çiftinin aksine kardeşi Sıla Doğu, kanıtları yok etmediklerini ve sadece ifade vereceklerini açıkladı.

PEKER’İN ÖZIŞIK İDDİASI

CHP’li Özgür Özel, 2021 yılında katıldığı bir TV programında Sedat Peker ile hükümet arasında bir gazetecinin aracılık yaptığını iddia etmişti.

İddianın merkezindeki isim olan Hadi Özışık, yaptığı açıklamada dönemin İçişleri Bakanı olan Soylu’dan bahsederek: “Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir” diyerek gündeme oturmuştu.

Daha sonra Peker bir açıklama yapmış ve ardından da Hadi Özışık ile birlikte yaptığı görüntülü görüşmeyi sosyal medyada yayınlamıştı.

HADİ ÖZIŞIK’TAN DİLAN POLAT ÖVGÜSÜ

Sosyal medyada Peker ile arasındaki görüşme ile bilinen Özışık’ın, kara para aklama iddiaları ile gündeme oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine övgü yağdırdığı video gündem oldu.

1 ay önce kişisel YouTube kanalından Polat çifti hakkında bir video yayınlayan Özışık, gazeteci Özlem Gürses’e Dilan Polat üzerinden eleştiriler yaparken Polat’a övgüler yağdırıp ona sahip çıktığı ortaya çıktı.

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