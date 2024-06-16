Sedef Güler'in katili yakalandı. Halıya sarılıp, ağırlık bağlanarak denize atılmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sedef Güler'in katili yakalandı. Halıya sarılıp, ağırlık bağlanarak denize atılmıştı

Büyükçekmece'de öldürüldükten sonra halıya sarılıp, 10'ar kiloluk dambıllar bağlanarak, denize atılan Sedef Güler'in katil zanlısı Edirne'nin sınır köyünde yakalandı. Cinayet zanlısının yurt dışına kaçmak için sınır köyüne geldiği tahmin ediliyor

Katlettiler, ayaklarına 10'ar kiloluk dambıllar ağırlık olarak bağlandıktan sonra halıya sarılıp, denize atılan Seden Güler cinayetiyle ilgili bir zanlı daha yakalandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cesedi denizden çıkarılmıştı. Olayla ilgili olarak bir zanlı daha Edirne'nin sınır köylerinden birinde jandarmalar tarafından yakalanıp, gözaltına alındı

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Firari olarak aranan şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Edirne'nin Yunanistan'a sınır köyü Elçili Köyünde olduğu tespit edildi. Operasyon düzenlendi, zanlı gözaltına alındı. Cinayete adı karışan zanlının Edirne'nin sınır köyünde yakalanmış olması, şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tahminlerini doğruladı.

24 yaşındaki Sedef Güler, 7 Haziran 2024 tarihinde elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp cesedi denize atılmıştı. Halıya sarılmış ceset Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

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Sedef Güler'in, 52 yaşındaki şüpheli Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde Edirne Adliyesine getirildi.

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