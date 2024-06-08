Büyükçekmece’de halıya sarılı halde denizden çıkarılan cesedin sırrı ortaya çıktı

Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde dün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde bir cansız bedenin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, halıya sarılı dambılla bağlanan cesedin yapılan incelemesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edildi.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Genç kızın öldürüldüğü şüphesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede genç kızın anne ve babasının boşandığı ortaya çıktı. Ayrıca, Sedef Güler'in son zamanlarda annesiyle Avcılar’da kaldığı ve ailesinin 4 gündür kendisinden haber alamadığı belirlendi. Öte yandan nnne, önceki akşam Avcılar Emniyetine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Sedef Güler’in halıya sarılı dambılla denize atıldığı belirlendi. Genç kadının kardeşi, sosyal medya hesabından "4 gündür haber alamıyoruz, kayıp" şeklinde bir mesaj paylaştığı da görüldü.

Cinayet ekipleri, genç kızın en son kiminle görüştüğünü belirlemek için soruşturmayı derinleştirdi. Olayın çözülmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in 4 gündür ailesi tarafından arandığı gerçeği, cinayetin vahametini daha da arttırdı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.