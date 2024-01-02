Sedef hastalığı başka hangi hastalıklara neden olur

Kaynak: Haber Merkezi
Sedef hastalığı başka hangi hastalıklara neden olur
Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Sedefin vücudun görünür yerlerinde olması insanlarda ruhsal yıkımlara birçok soruna yol açabilir.” dedi ve başka hangi hastalıklara yol açtığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Ertan Yılmaz, tedavi edilmeyen sedef hastalığının tansiyon ve kalp başta olmak üzere bazı hastalıkları beraberinde getireceğinin altını çizdi. Yılmaz şunlara dikkat çekti:

"Moral bozan, içe kapanmalara neden olur. Gündelik yaşamı etkiler. Ancak günümüzde sedef hastalığıyla mücadele edilebiliyor.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Ertan Yılmaz sedef hastalığıyla ilgili açıklamasını Anadolu Ajansı’na yaptı. Yılmaz, şunları söyledi:

"Sedef sadece deride pullanma, kızarıklıklarla kepeklenmelere yol açmaz. Bazı durumlarda eklemleri de etkiler. Görünür yerlerinde olması insanın psikolojiyi bozar. İnsanın içine kapanmasına neden olur. En ciddi yan tesiri budur. Ayrıca tansiyon, kalp hastalığına da neden oluşturur.

Sedef hastalığının günümüz Türkiye'sinde tedavisi vardır. Şeker hastalığı nasıl kontrol altında tutulabiliyorsa sedef de tutulabilir. Artık akıllı ilaçlar, haplar, iğneler kullanıyoruz. Eklem rahatsızlığı da yapıyor. Bu durumda eklem tutulumu şiddetliyse, biyolojik ajan dediğimiz çok farklı ilaçlarımız bulunuyor. "

SEDEF BULAŞICI BİR HASTALIK MI?

Prof. Dr. Yılmaz, sedefin bulaşıcı bir hastalık olmadığını açıkladı ve şunları sözlerine ekledi:

“Bazen bazı sedef hastaları kendisini sosyal hayattan soyutluyor. Berber ya da garsonluk gibi işlerde çalışanlar özellikle işi bile bırakabiliyor. Gizlenmelerine gerek yok. Çünkü sedef hastalığı bulaşıcı değildir ve tedavi oranı yüksektir.

AA

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