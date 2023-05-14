Sedef hastalığına iyi gelen o bitkiler

Editör: Naim arıoğlu

SEDEF HASTALIĞINA HANGİ BİTKİLER İYİ GELİR?

Hodan yağı:

Borago officinalis tohumlarından elde edilen yağ, doymamış yağ asitlerinden gamma linolenik asit (GLA) açısından zengindir. GLA iltihap gidericidir. Sedef hastalığı, cilt kuruluğu, romatoid artrit ve atopik egzamaya iyi gelir. Avokado ve B12 vitamini kremi, kurkumin jel, kapsaisin: Avokado yağı ve B12 vitamini içeren krem ve kurkumin içeren jel, psöriazis semptomlarını hafifletmiştir. Yüzde 0.025-0.075 oranda kapsisin içeren jel veya kremler ağrı ve kaşıntı hissini azaltmaya yardımcı olur.

Aloe vera:

Aloe vera jelin içinde antibakteriyel etkili enzim, vitamin, mineral ve saponinler ile polisakkaritler bulunur. Sedef tedavisinde jel hasta bölgelere günde 3 defa tatbik edilir.

Keten tohumu yağı:

Omega-3 yağ asitleri içerir. Tohumlarından hazırlanan lapa, yağ veya su ile karıştırılarak iltihaplı deriye, kuru deriye veya kaşıntı olan deriye tatbik edilir.

Dulavratotu:

Egzama, sedef ve artrit tedavisinde kullanılan köklerinde yüzde 11 protein, yüzde 19 yağ ve yüzde 34 inülin bulunur. Dahilen ve haricen sedef hastalığında etkilidir. Cilt kuruluğunda ve ciltte pullanmada tohumlarından hazırlanan tentürden yararlanılır.

Meryemana dikeni:

Sedef hastalarında karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek tedaviye katkı sağlar. İçerdiği silimarin bileşiği, sedef hastalarında karaciğer fonksiyonlarını desteklemeye ve iltihabı baskılayıp hücre çoğalmasını önlemeye yardımcı olur.

Buğday ruşeymi yağı:

Yüzde sedef nedeniyle oluşan yaralara faydalıdır. Saçlı deride sedef için buğday ruşeymi yağı ile hazırlanan karışımdan yararlanılır.

Hidrastis canadensis çayı:

Bazı bileşikler poliamin oluşumunu baskılayarak sedef tedavisinde etkili olur. Hydrastis canadensis köklerinden hazırlanan çayın içilmesi (günde 2-4 gram) tavsiye edilir.

Kadın tuzluğu:

Yüzde 10 oranda ekstresini içeren kremler sedef hastalığı ve mantar tedavisinde kullanılır.