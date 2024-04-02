Sedef hastalığına şifa olan mucize ot ortaya çıktı

Naim Arıoğlu
Sedef hastalığına şifa olan mucize ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan sedef hastalığına şifa olan mucize ot olarak tütün otu ortaya çıktı.

Doğal ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri geniş çapta tanınmakta ve bu nedenle tercih edilmektedir.

Sedef hastalığı gibi cilt problemlerinin doğal çözümü olarak bilinen tütün otu, mucizevi faydalarıyla dikkat çekmektedir.

Peki, tütün otu tam olarak nedir?

Şahteregiller ailesine ait olan bu bitki, parçalı yaprakları, küçük ve düzensiz beyaz veya pembe çiçekleriyle tanınır. Yaklaşık 50 çeşidi bulunan bu otsu bitkinin en bilineni, ülkemizde doğal olarak bulunan Tıbbi şahtere (Fumaria officinalis)'dir.

Tıbbi şahtere, yol kenarlarında bulabileceğiniz, 20-60 cm yüksekliğinde, yıllık bir bitkidir. Mavimsi-yeşil yapraklara ve mor çiçeklere sahiptir.

Bu bitkinin anavatanı Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’nın Türkiye, Horasan ve Türkistan bölgeleridir. Günümüzde ise Kuzey Amerika ve Avustralya’da da yetiştirilmektedir.

Şahtere otu, Mayıs ve Ekim ayları arasında toplanır, gölgede kurutulur ve saklanır. Eğer tentür yapılacaksa, bitki taze olarak işlenir.

Bileşenleri: Tütün otunun içeriğinde tanen, şeker, fumarin ve fumarik asit bulunur.

Faydaları:

Sedef hastalığı tedavisinde etkilidir.

Safra kesesi ve safra yolları iltihaplarına, taşlarına ve kistlerine karşı faydalıdır.

Safra kesesi ve safra yolları krampına iyi gelir.

Karaciğer sorunlarına karşı kullanılır.

Kullanımı:

Bitkiden bir çorba kaşığı alınır ve yarım litre suda 5 dakika kaynatılır.

Günde dört kez, yemeklerden önce bir çay bardağı içilir.

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