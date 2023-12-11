Sedef ne demek? Sedef isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sedef de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Sedef ne demek? Sedef isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Sedef ne demek? Sedef isminin anlamı nedir?

Sedef adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sedef isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sedef ne demek? Sedef isminin anlamı nedir?

SEDEF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sedef ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, gök kuşağı renkli değerli madde.

- Sabırlı.

- Sedef hastalığı.

SEDEF İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sedef ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sedef adını koymak caizdir.

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