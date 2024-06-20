Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk kendisini vurarak öldü

Kaynak: DHA
Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk kendisini vurarak öldü

Adana'da Feke ilçesinde, sedirin altındaki av tüfeğini almaya çalışan 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt silahın ateş alması sonucu karnından vurularak yaşamını yitirdi.

Acı olay akşam saatlerinde Konakkuran Mahallesi'nde gerçekleşti. Evde bulunan sedirin altındaki av tüfeğini çıkarmaya çalışan küçük Kübra Nur Söğüt, silahın kaza ile ateş alması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.

Ailesinin çağırdığı ambulans ile Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Kübra Nur, buradaki ilk müdahalenin sonrasında Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz küçük kız doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi için morga sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Son Haberler
Tatilcilerin gözde yerlerinden! Bakanlık o ilde 16 arsayı satışa çıkardı Ekonomi
Tatilcilerin gözde yerlerinden! Bakanlık o ilde 16 arsayı satışa çıkardı
Mehmet Büyükekşi Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu'nu açıkladı. 'Hazıra konmayı seviyoruz' Spor
Mehmet Büyükekşi Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu'nu açıkladı. 'Hazıra konmayı seviyoruz'
Yaktın bizi Hande Baladın Spor
Yaktın bizi Hande Baladın
'Kıyma' dizi setine silahlı saldırı! Oyuncu kanlar içinde kaldı Magazin
'Kıyma' dizi setine silahlı saldırı! Oyuncu kanlar içinde kaldı
Vatandaşı ısıran köpek ölünce Niğde'nin bir mahallesi karantinaya alındı Yerel Haberler
Vatandaşı ısıran köpek ölünce Niğde'nin bir mahallesi karantinaya alındı
Yeni bir ek vergi geliyor! Yüzde 30 oranında ödenecek Ekonomi
Yeni bir ek vergi geliyor! Yüzde 30 oranında ödenecek
Bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız baraja düştü Yerel Haberler
Bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız baraja düştü