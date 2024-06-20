Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk kendisini vurarak öldü

Acı olay akşam saatlerinde Konakkuran Mahallesi'nde gerçekleşti. Evde bulunan sedirin altındaki av tüfeğini çıkarmaya çalışan küçük Kübra Nur Söğüt, silahın kaza ile ateş alması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.

Ailesinin çağırdığı ambulans ile Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Kübra Nur, buradaki ilk müdahalenin sonrasında Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz küçük kız doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi için morga sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.