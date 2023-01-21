Şef Danilo çakma peynir kullanıyormuş. Parmesan peyniri yerine bakın ne yediriyormuş

İtalyan Şef Danilo Zanna, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yaparak adını geniş kitlelere duyurdu. Danilo'nun ülkemizde de restoranları var.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Danilo Zanna meğer sahte peynir kullanıyormuş.

Ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna'nın, İstanbul'daki restoranında Italyanların milli peynirleri parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullanılması olay oldu.

DANİLO ŞEFİ İFŞA ETTİ

'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterdi.