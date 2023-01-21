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  • Şef Danilo çakma peynir kullanıyormuş. Parmesan peyniri yerine bakın ne yediriyormuş

Şef Danilo çakma peynir kullanıyormuş. Parmesan peyniri yerine bakın ne yediriyormuş

Ülkemizde adını MasterChef yarışmasıyla geniş kitlelere duyuran ünlü şef Danilo Zanna'nın restoranında kullandığı peynir sahte çıktı. Danilo şefi İtalyan yemek savaşçısı olarak tanınan Alessandro Schiatti ifşa etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:42
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Şef Danilo sahte peynir kullanıyormuş

Şef Danilo çakma peynir kullanıyormuş. Parmesan peyniri yerine bakın ne yediriyormuş
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İtalyan Şef Danilo Zanna, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yaparak adını geniş kitlelere duyurdu. Danilo'nun ülkemizde de restoranları var.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Danilo Zanna meğer sahte peynir kullanıyormuş.

Ülkemizde yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna'nın, İstanbul'daki restoranında Italyanların milli peynirleri parmesan yerine ona benzeyen bir peynir kullanılması olay oldu.

DANİLO ŞEFİ İFŞA ETTİ

'Italyan Yemek Savaşçısı' olarak tanınan Alessandro Schiatti, yarı fiyatına satılan çakma peynir kullanan Şef Danilo Zanna'ya tepki gösterdi. 

 

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😂😂😂😂
21.01.2023 12:48
DANILO SARAYDA ŞEFLİK YAP. ORJINAL PEYNİRLER SAYDA  
 
Mehmet Metin
21.01.2023 12:07
Sahtekarlığa yatkın olmasa zaten Yurdumuzda buna iş vermezlerdi..  
 
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