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Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız

Şef Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef Türkiye yarışmacıları, yaşanan felaket sonrası deprem bölgesine mutfak kurarak depremzedeler için yemek yaptı. Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yalçınkaya, yardımlara devam edeceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:56
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Şef Mehmet Yalçınkaya yardımlara devam edeceklerini duyurdu! "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız"

Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonra afet bölgesine koşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla afet bölgesinde desteklerine devam edeceklerini duyurdu. 

Ünlü şef, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişirdi.

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere yardım eden Mehmet Şef, Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.


"MUTFAK KURUYORUZ"

Ünlü isim, 1.4 milyon takipçili hesabından, "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız" mesajını yazdığı bir video yayınladı.

"ARKADAŞLARIMIZA YEMEK YAPACAĞIZ"

Yalçınkaya, paylaşımında, "Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi. Yeni yerimiz burası, İslahiye'de arkadaşlarımıza yemek yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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