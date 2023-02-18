Şef Mehmet Yalçınkaya: Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonra afet bölgesine koşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya son paylaşımıyla afet bölgesinde desteklerine devam edeceklerini duyurdu.

Ünlü şef, depremzedeler için kurulan dev kazanlarda ekibiyle birlikte gün boyu yemekler pişirdi.

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere yardım eden Mehmet Şef, Instagram sayfasından son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.



"MUTFAK KURUYORUZ"

Ünlü isim, 1.4 milyon takipçili hesabından, "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız" mesajını yazdığı bir video yayınladı.

"ARKADAŞLARIMIZA YEMEK YAPACAĞIZ"

Yalçınkaya, paylaşımında, "Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi. Yeni yerimiz burası, İslahiye'de arkadaşlarımıza yemek yapacağız" ifadelerini kullandı.