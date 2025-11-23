Şef Rıfat Yurttaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pastacı çıraklığı kursundan mezun olan işitme engelli kursiyerlerle bir araya gelerek Ege mutfağına özgü meze ve zeytinyağlı yemekler yaptı. İşaret dili çevirmenleri aracılığıyla mezun kursiyerlerle iletişim kuran Yurttaş, yemek yapmanın inceliklerini aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası’nda düzenlediği sağır ve işitme engelli kursiyerlere yönelik pastacı çıraklığı kursundan mezun olan kursiyerler, İzmir Çeşme’de restoranı bulunan şef Rıfat Yurttaş ile buluştu. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli işaret dili çevirmenleri Özlem Özer ve Melek Uslular’ın çevirmenliğiyle katılımcılarla iletişim kuran Yurttaş, onlarla birlikte Ege mutfağına ait meze ve zeytinyağlı yemekler yaptı.

“MUTFAKTA HUZUR BULAN İNSANLAR ÖZEL İNSANLAR”

Yurttaş “Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Yemeğe ilgisi olan, yemeğe aşk duyan, yolu bir şekilde yemekten geçen, mutfakta huzur bulan insanların özel insanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden yemeğe ve mutfağa ilgisi olan her insanı kendime daha yakın hissediyorum. Ege mutfağı deyince akla mezeler ve zeytinyağlı kültürü geliyor. Aslında kendi içinde çok fazla dinamiği olan, çok eski teknikleri olan bir mutfak. Amerika’da, Çin’de, İtalya’da, Fransa’da, dünyanın her yerinde belli başlı yemekleri herkes yapabilir. Risottoyu elbette güzel yapalım ama önce kendi kültürümüzden başlanması ve ustalık geliştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün daha çok Ege mutfağına yöneleceğiz” diye konuştu. Katılımcılar da Yurttaş’ı takip ettiklerini ve tariflerini uyguladıklarını belirterek ünlü şefe teşekkür etti.