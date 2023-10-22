Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranı gündem oldu: Dudak uçuklatan adisyon

İnternette paylaşılan ve Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına ait adisyon, sosyal medyada gündem oldu.

Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranı gündem oldu: Dudak uçuklatan adisyon

Uzun süredir TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında jüri üyeliğini üstlenen Şef Somer Sivrioğlu, restoranına ait bir adisyon ile gündeme geldi.

Zam Haber isimli profil tarafından paylaşılan ve Sivrioğlu'nun restoranına ait olduğu görülen adisyon, sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan adisyona göre hesap 5 bin 775 TL tuttu. Öte yandan adisyonda servis ücretinin 525 TL yazıldığı görüldü.

Kimi kullanıcılar ödenen ücreti fahiş bulurken, kimi kullanıcılar ise hesabın normal olduğunu savundu.

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