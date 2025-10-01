Şefaatli’de pitbull beslemenin bedeli ağır oldu! 16 bin lira ceza yedi

Şefaatli’de pitbull beslemenin bedeli ağır oldu! 16 bin lira ceza yedi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Pitbull cinsi köpek besleyen bir kişiye, yasaklı ırk bulundurmaktan 16 bin 634 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Şefaatli’de Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü Hayvanları Koruma Denetim Ekibi ve Şefaatli Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bir kişinin bahçesinde yasaklı ırklar arasında bulunan Pitbull cinsi köpek tespit edildi. Köpek, sahibinden alınarak barınağa teslim edildi.

Köpek sahibine, Pitbull Terrier ve diğer yasaklı ırkları üretme, sahiplenme, sahiplendirme, takas etme, barındırma, sergileme, hediye etme veya satma suçundan 16 bin 634 lira idari para cezası kesildi.

