Sefalet zammına İYİ Parti’den sert çıkış

SERHAT KAYA-BİLECİK / YENİÇAĞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2025 enflasyon verilerini açıklamasıyla, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,67, memur ve memur emeklilerine ise %15,57 zam uygulanacak. Ancak bu oranlar, sendikalar ve emekli dernekleri tarafından yetersiz bulunarak sert tepkilere yol açtı.

Bilecik’te İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, açıklanan zam oranını eleştiren bir açıklama yaptı. Akdaş, “Emeklilere reva görülen %16,67’lik zam, sefalet ücretinin tescilidir” diyerek, bu artışın ne adaletli bir düzenleme ne de insanca yaşama uygun olduğunu belirtti. Gerçek enflasyonun çarşı-pazardaki fiyatlarla örtüşmediğini vurgulayan Akdaş, yıllarca ülkeye hizmet etmiş emeklilerin kira, temel gıda ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini ifade etti.

“Markette etiketler değişirken maaşlar sabit kalıyor, emekliler hayata küstürülüyor” diyen Akdaş, bu zammın bir iyileştirme değil, hak gaspı olduğunu savundu. En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirten Akdaş, İYİ Parti’nin emeklilerin refah seviyesinde bir yaşam sürmesi için mücadele ettiğini vurguladı. “16 milyon emekli, kendilerini yok sayan bu anlayışa sandıkta cevap verecek. Emekliler sadaka değil, hakkını istiyor” diyerek sözlerini tamamladı.