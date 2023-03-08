8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sefo gönlünü Melisa Döngel’e kaptırdı. Tatil paylaşımları ele verdi

Sefo gönlünü Melisa Döngel’e kaptırdı. Tatil paylaşımları ele verdi

Sapanca'da tatil yapan Melisa Döngel ile Sefo hakkında 'aşk' iddiaları ortaya atıldı. Birlikte vakit geçirdikleri anları sosyal medyadan paylaşan ikili, iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 09:19
Takip Et

Sefo ile Melisa Döngel'in aşk yaşadığı iddia edildi

Sefo gönlünü Melisa Döngel’e kaptırdı. Tatil paylaşımları ele verdi
+
Aa
-

Bir dönem Deniz Şahin ve Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. Döngel'in şarkıcı Sefo ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

Çift, geçtiğimiz günlerde birlikte Sapanca'da vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatile çıktıkları konuşulan ikili, Çamurlu yollarda off-road yaptığı anları yayınladı.

Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirdi. Ancak çift, henüz konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.

"SEVGİLİM OLSA SÖYLERİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Döngel, geçtiğimiz yıl basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur" şeklinde yanıt vermişti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
1
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
2
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
3
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
5
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
6
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Google’dan özel Doodle. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı
7
﻿Google’dan özel Doodle. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı
﻿Google’dan özel Doodle. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı
﻿Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynuyoruz
﻿Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynuyoruz
﻿Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynuyoruz
﻿Rüyada ölüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada öldüğünü görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ölüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada öldüğünü görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ölüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada öldüğünü görmenin anlamı nedir?
﻿Belçika'da depremzedeler için 11,6 milyon avro toplandı
﻿Belçika'da depremzedeler için 11,6 milyon avro toplandı
﻿Belçika'da depremzedeler için 11,6 milyon avro toplandı
﻿Çin’de korkutan sıcaklar
﻿Çin’de korkutan sıcaklar
﻿Çin’de korkutan sıcaklar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.