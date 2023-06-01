Sefo'dan itiraf: Psikolojik destek alıyorum

'Sefo’ sahne adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır, Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü rapçi, samimi açıklamalarda bulundu.

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; Röportaj sırasında sık sık hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü rapçi, ''Psikolojik olarak bu duruma alışabildiniz mi?'' şeklindeki soruya da ''İki yıl oldu. Zor durumları da var. Zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum. Onu da düzeltmeye çalışıyorum. Destek alıyorum. Çok faydasını gördüm. Herkesi mutlu etmek zor bir şey. Konsere bir kalabalık geliyor ve sahnede şarkıyı söylerken 'O adam mutlu mu?' diye düşünüyor olmak beni yoruyor. O anlamda biraz yoruluyor olabilirim. Gülü seven dikenini katlanır'' yanıtı verdi.

10 KİLO VERDİ

Müzik ve konser çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Sefo, verdiği kilolarla dikkat çekti. Şimdiye kadar 10 kilo verdiğini belirten Sefo, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

Biraz daha yaza hazır olalım, fit olalım. Konserlerde daha rahat olayım isterim. Spor yapmaya çalışıyorum. Yaza hazırlık yapıyorum.

''VÜCUDUMLA ÖN PLANA ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM''

Ünlü rapçi, muhabirlerin ''Yazın ünlülerin karın kasları çok konuşulur. Bu konuda iddialı mısın?'' sorusuna ise, ''Vücutla değil de şarkı ile ön plana çıkmak istiyorum. Kıyafetlerim daha ön planda olabilir. Vücudumla öne çıkacağımı düşünmüyorum. Belki daha kaslı bir hale gelirsem olabilir'' yanıtını verdi.

Şapkasındaki nazar boncuğu dikkat çeken Sefo, ''Yoldan geçerken bir abla geldi taktı. Sen nazarı çok fazla düşünmüyorum. Nazar olur ama aklıma takmıyorum'' dedi.

