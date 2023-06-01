Sefo'dan itiraf: Psikolojik destek alıyorum

Son dönemin yükselen yıldızlarından Sefo, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şapkasındaki nazar boncuğuyla dikkat çeken rapçi “Yoldan geçen bir abla taktı” dedi.

Sefo'dan itiraf: Psikolojik destek alıyorum

'Sefo’ sahne adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır, Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü rapçi, samimi açıklamalarda bulundu.

64777f0986b24753b8866fcb.jpg

Milliyet’ten Seçkin Şenvardar’ın haberine göre; Röportaj sırasında sık sık hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü rapçi, ''Psikolojik olarak bu duruma alışabildiniz mi?'' şeklindeki soruya da ''İki yıl oldu. Zor durumları da var. Zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum. Onu da düzeltmeye çalışıyorum. Destek alıyorum. Çok faydasını gördüm. Herkesi mutlu etmek zor bir şey. Konsere bir kalabalık geliyor ve sahnede şarkıyı söylerken 'O adam mutlu mu?' diye düşünüyor olmak beni yoruyor. O anlamda biraz yoruluyor olabilirim. Gülü seven dikenini katlanır'' yanıtı verdi.

64777ec486b24753b8866fc7.jpg

10 KİLO VERDİ

Müzik ve konser çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Sefo, verdiği kilolarla dikkat çekti. Şimdiye kadar 10 kilo verdiğini belirten Sefo, bu durumu şu sözlerle açıkladı:
Biraz daha yaza hazır olalım, fit olalım. Konserlerde daha rahat olayım isterim. Spor yapmaya çalışıyorum. Yaza hazırlık yapıyorum.

64777e7b86b24753b8866fc4.jpg

''VÜCUDUMLA ÖN PLANA ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM''

Ünlü rapçi, muhabirlerin ''Yazın ünlülerin karın kasları çok konuşulur. Bu konuda iddialı mısın?'' sorusuna ise, ''Vücutla değil de şarkı ile ön plana çıkmak istiyorum. Kıyafetlerim daha ön planda olabilir. Vücudumla öne çıkacağımı düşünmüyorum. Belki daha kaslı bir hale gelirsem olabilir'' yanıtını verdi.

Şapkasındaki nazar boncuğu dikkat çeken Sefo, ''Yoldan geçerken bir abla geldi taktı. Sen nazarı çok fazla düşünmüyorum. Nazar olur ama aklıma takmıyorum'' dedi.

İlgili Haberler
Sefo pembe aracıyla Bebek'te tur attı
Rapçi Sefo uyku sorununu bakın nasıl çözdü
Sefo pırlanta diş taktırdı. Ünlü rapçinin gülümsemesi pahalıya patladı
Melisa Döngel ve Sefo aşkı bitti
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı Sağlık
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı Spor
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi Güncel
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada Güncel
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada
MSB: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
MSB: 3 terörist daha teslim oldu